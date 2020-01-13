مش هتصدقي| 6 استخدامات للفراولة في عالم الجمال.. تعرفي عليها

تعد الفراولة من الفاكهة اللذيذة و الخفيفة، و التي يستمتع الناس بطعهما الطيب، و يغنمون من فوائدها على الصحة، و يجدر بنا التعامل معها كمادة تجملية لها دور فاعل في مختلف المجالات الجمالية، واستخدامات متعددة، وأشار لها موقع "bold sky" ومنها ما يلي:-





شعر حريري ناعم وبراق :-

يمكن إعداد قناع للشعر باستخدام الفروالة للحصول على لمسة حريرية, و مظهر لامع و متألق, و ذلك من خلال هرس 6-8 حبات من الفراولة, و إضافة معلقة من المايونيز إليها, ثم خلظها بشكل جيد حتى تتمازج, لتوضع على الشعر من 15-20 دقيقة, تغطى خلالها بقبعة الحمام البلاستيكية, ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو و بالطريقة المعتادة.



تبيض الأسنان :-

تعتبر الفروالة مادة تبيض طبيعية للأسنان, يمكن استخدامها بصورة بسيطة من خلال وضع بعض من لبها على فرشات الأسنان لتفرك به بنفس طريقة تنظيف الأسنان.





التخلص من حب الشباب :-

للفراولة قدرة قوية على محاربة حب الشباب و معالجته, وذلك من خلال خلط هريس 6-8 حبات من الفروالة مع معلقة من القشدة الحامضة و فردها على الوجة 10-12 دقيقة ثم يشطف الوجة بالماء, و تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.





معالجة انتفاج الجفون :-

إن وضع شرائح باردة من الفراولة على الجفون المنتفخة يساعد في تخفيف انتفاخها, و ذلك لمدة 10-12دقيقة مع الاسترخاء, ثم تزال و تشطف بالماء البارد.



•أقدام ناعمة:-

لأقدام ناعمة و جميلة, والتخلص من الخشونة والجفاف, يمكن للفراولة أن تفعل الكثير, فهي مكون أساسي في وصفة جيدة لهذه الغاية, وهي عبارة عن 8-10 حبات من الفراولة الناضجة تهرس وتخلط مع معلقتين من زيت الزيتون, ومعلقة صغيرة من الملح, توضع على القدمين وتدلك بلطف لمدة لا تقل عن 10 دقائق, ثم تشطف بالماء.





•وجه متألق ومتوهج : -



تقسم الفراولة إلى نصفين و تفرك بشرة الوجه فيها لمدة 2-3 دقائق, ويترك العصير على البشرة حتى يجف, ثم يغسل بالماء البارد.

