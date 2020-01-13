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رياضة

21 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في البطولة الإفريقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الأول فى البطولة الأفريقية المقامة في تونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والمقرر انطلاق منافساتها يوم 16 يناير الجارى عن قائمة المنتخب .

وتضم القائمة 21 لاعب وهم كلا من ، كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى.

ومحمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر ، وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر .

أمافى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه منتخب كينيا في اليوم التالى ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.
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