حبيبتي.. شريف رمزي برفقة غادة عادل.. شاهد

شارك الفنان شريف رمزي، متابعيه صورة جديدة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر شريف رمزى برفقة النجمة غادة عادل خلال احدى السهرات وعلق قائلًا "انه لمن دواعى سرورى دائما ان التقى صديقى العزيز حبيبتى غادة عادل " نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.



ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.



يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري فواز ومحمد لطفى.





