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برلمان

برلماني: مشروع قانون الزراعة العضوية يخدم توجه الدولة في إنتاج غذاء صحي

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:29 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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معتز الخصوصى
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمشروع قانون الزراعة العضوية، مؤكدًا أنه يخدم توجه الدولة نحو إنتاج غذاء صحي، من خلال استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية، مُقابل التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن هذا القانون سيساهم في توفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفير للغذاء الآمن والصحي لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولي والعربي.

وأشار النائب إلى أن العائد الاقتصادى للمحاصيل المزروعة بالأسلوب العضوى يفوق العائد الاقتصادى للمحاصيل المزروعة بالأسلوب التقليدي بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل المزروعة بالأسلوب العضوى مقارنة بتكاليف إنتاج المحاصيل المزروعة بالأسلوب التقليدي.

وأضاف أن عددا من نتائج دراسات علمية تكشف الارتباط بين المبيدات وزيادة خطر الإصابة بأمراض الشلل الرعاش والأورام السرطانية والفشل الكلوي والكبدي، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على نظام لزراعة النباتات دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة الزراعية الصناعية والمبيدات الكيميائية، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية من بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية، الأقل ضررًا بالبيئة، مع المحافظة على الأشجار من الآفات الزراعية وهو ما يعتبر أفضل الطرق للزراعة.
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