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أخبار العالم

مايك بومبيو يطالب الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين في الهجوم على قاعدة بلد

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:54 ص
بومبيو
بومبيو
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محمد علي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن شعوره بالغضب إزاء وقوع هجوم صاروخي جديد على قاعدة بلد في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

وكتب بومبيو على تويتر: "غاضبون من التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم صاروخي جديد على القاعدة الجوية العراقية. أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

وأكد بومبيو على ضرورة، وقف انتهاك السيادة العراقية من قبل الجماعات المسلحة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الأحد، أن 8 صورايخ كاتيوشا ضربت القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين، وأصيب في الهجوم أربعة عسكريين عراقيين.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني بعد قصف صاروخي يوم الخميس الماضي لم يسفر عن أضرار، كما سبق استهداف القاعدة يوم 4 يناير الجاري بثلاثة صواريخ.
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