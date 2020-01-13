إطلاق اسم الشهيد ملازم أحمد عبد الكريم حجاج علي أكبر مدارس مطروح

يعد الشهيد الملازم أحمد عبدالكريم حجاج، ابن محافظة مطروح من الشخصيات البارزة في تاريخ المحافظة والذي ضحى بحياته دفاعا عن وطنه.



و نظرا لإسهاماته كبطل من أبطال معركة أكتوبر واستشهاده ليكون أول شهيد لواء مشاة في الجيش المصري فقد أطلق اسم البطل الشهيد على أكبر مدرسة ثانوية في المحافظة.



ونتعرف من خلال هذا التقرير على ذلك البطل الشهيد الذي يعد فخرا لمحافظة مطروح والذي كان له دور كبير في التضحية بنفسه ودمائه دفاعا عن الوطن.



ولد الشهيد الملازم أحمد عبدالكريم حجاج، سنة 1949 بمدينة مرسى مطروح والتحق بالكلية العسكرية بعد حصوله على الثانوية العامة سنة 1968 وبعدها بـ9 شهور انتقل إلى الكلية الحربية، وعقب تخرجه تم اختياره للالتحاق بـ اللواء 130 مشاة الأسطول وهو أول لواء يتم تشكيله بهذا السلاح الجديد على الجيش المصري وجيوش الشرق الأوسط كلها،.



وعن حياته الشخصية كان حجاج يعد من خيرة شباب المحافظة، ويتميز بأخلاقه التي يشهد بها الجميع .



وعن استشهاده حجاج أثناء عودته لإنجاز بعض المهام بالضفة الغربية للقناة ، بعد أن قام بست هجمات مؤثرة في صفوف العدو، ليكون أول شهيد لواء مشاة في الجيش المصري .