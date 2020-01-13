شلاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة ويثير الفوضى

ألقت السلطات مؤخرًا القبض على مسافر على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران "United Airlines" الأمريكية، إثر محاولته اقتحام قمرة القيادة على متن الطائرة فضلًا عن قيامه بالاعتداء على إحدى المضيفات، وكان ذلك أثناء استعداد قائد الطائرة للهبوط في مطار بولاية "نيو جيرسي".



وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المسافر "ماثيو دينجلي"، البالغ من العمر 28 عامًا، كان متواجدًا على متن رحلة جوية داخلية متجهة إلى ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية في التاسع من يناير الجاري، وكانت الطائرة على وشك الهبوط عندما بدأ يتصرف بشكل غريب وغير منطقي على نحو مفاجئ.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد ركاب الطائرة، ويُدعى "مايك إيجبرت"، قوله إن "دينجلي" ركض ناحية قمرة القيادة وبدأ في ضرب الباب، وهو ما اضطر أحد الطيارين إلى الإعلان عبر جهاز الاتصال الداخلي عن وجود راكب مشاغب على متن الطائرة، مشيرًا إلى أنه سوف تتم مراقبة الوضع وإبلاغ الركاب في حال تغير أي شئ.



وأفاد "إيجبرت" بأن ذلك المسافر أقدم أيضًا على الاعتداء على إحدى مضيفات الطائرة عندما تدخلت في محاولة لتهدئته.



وتدخل عدد من الركاب في أعقاب ذلك، ومن بينهم "إيجبرت"، للسيطرة على الموقف؛ ولم يمر وقت طويل حتى هبطت الطائرة وكان ضباط الشرطة في انتظارها بالمطار.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "دينجلي" هاجم ضباط الشرطة عندما حاولوا القبض عليه، حتى أنه تسبب في إصابة أحدهم بكسور في الضلوع، مضيفة أن إلقاء القبض عليه لم يكن سهلًا على الإطلاق، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه في نهاية المطاف.



ونُقلت مضيفة الطيران إلى المستشفى، لكن تم السماح لها بالخروج بعد تلقيها الرعاية اللازمة.



ويواجه المسافر المشاغب عدة تهم من بينها الاعتداء ومقاومة ضباط الشرطة أثناء القبض عليه.



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على المسافر المذكور، حيث سبق وأن ألقت السلطات القبض عليه في عام 2016 في ولاية "نورث كارولينا" بعد أن قامت الشرطة بمطاردته.



ولم يتم بعد الكشف عن السبب الذي أدى إلى قيام "دينجلي" بمثل هذا التصرف الجنوني، وتسببه في حالة فوضى وذعر قبيل هبوط الطائرة.