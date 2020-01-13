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فن

لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:28 ص
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
أقيم مساء أمس الأحد حفل Critics' Choice Awards في دورته الـ25 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور لابرز نجوم ونجمات هوليوود.

فاز خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه Joker و رينيه زيلوجرن فيلم Judy و براد بيت افضل ممثل دور ثان عن Once upon a time in Hollywood ، ولكنه غاب عن حضور الاحتفالية السينمائية.

وتوجت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم Marriage story، والذي قدمت خلاله دور محامية.

والمفاجاة فوز فيلم Once Upon a Time... in Hollywood بجائزة أفضل فيلم ،وتنافست جائزة أفضل مخرج بين سام مينديز عم فيله 1917 و Bong Joon Ho عن الفيلم الكوري Paratise.

وأفضل سيناريو أصلي كان من نصيب Once Upon a Time in Hollywood اما افضل سيناريو مقتبس كان Irishman.
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور
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