AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنخفض 11 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:19 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
محمد صبيح
انخفضت أسعار الذهب بنحو 11 جنيه دفعة واحدة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 692 جنيها اليوم الاثنين 13-1-2020، مقابل 703 جنيهات أمس الأحد.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 13- 1 – 2020 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 593 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 692 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 791 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 5536 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 18 يسجل 557 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12 - 12 - 2019.. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من إيران حول إطلاق النار على المتظاهرين

تعرف على وسائل السفر والترحال قبل 100 عام.. صور

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توفر السلع بأسعار مخفضة لمدة اسبوعين

الهواء أم النيتروجين أيهما أفضل لإطارات السيارة

عمل همجى.. الفلاحين تعلق على قرار أستراليا بقتل 10 آلاف جمل

في ذكرى رحيل مديحة كامل.. عدد زيجاتها وسر حجابها وتفاصيل وداعها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لائحة الفائزين في حفل Critics choice awards..صور

شاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة قيادة طائرة ويثير فوضى

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور