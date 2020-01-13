تنخفض 11 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-1-2020

انخفضت أسعار الذهب بنحو 11 جنيه دفعة واحدة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 692 جنيها اليوم الاثنين 13-1-2020، مقابل 703 جنيهات أمس الأحد.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 13- 1 – 2020 على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 593 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 692 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 791 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



سعر الجنيه الذهب اليوم 5536 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.