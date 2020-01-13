قادر 2020.. عادل العمدة: المناورة أظهرت حجم كل دولة..فيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مناورة "قادر 2020" كانت احدى الضرورات الملحة في تلك الفترة، وخاصة ما يحيط بالمنطقة من أحداث لتهديدات واعتداءات على بعض الأراضي العربية، فهذه المناورة رسالة للعالم كله على قوة الجيش المصري.



وتابع اللواء عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية المواطنين والتأكيد على حالة الاستقرار داخل الدولة.



وأضاف اللواء عادل العمدة، أن في هذه المناورة رسالة ردع الأعداء الذين يخطر ببالهم ان من الممكن الاقتراب من شبر بالأراضي المصرية او الاراضي المجاورة لها، فهي تحمل في مكنونها رسائل لإعطاء كل ذي حق حقه وحجمه الحقيقي.



واكد اللواء عادل العمدة، على ان في صدد المناورة "قادر 2020"، ان تم التعامل والتفاعل المباشر مع الأسلحة الحديثة التي دخلت في الفترة الأخيرة والتأكد من جاهزية تلك الأسلحة وتأديتها المهام، وايضًا معرفة احترافية الشباب في التعامل مع تلك الاسلحة بعد التدريبات المكثفة عليها، ودل ذلك على قوتهم وإرادتهم.



وأشار اللواء عادل العمدة، الى أن هناك أسلحة كثيرة متطورة انضمت الى الجيش المصري ومنها "الميسترال" التي انضمت الى القوات البحرية المصرية، وتم استخدام الذخيرة الحية في مناورة "قادر 2020"، وايضًأ ما أسفرت عنه مناورة "قادر 2020" هو الاختلاط بالجيوش الاخرى وتبادل الخبرات فيما بينها.

