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محافظات

طبيبة لبنانية تطلق مبادرة لدعم مرضى السرطان بالصعيد..صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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شمس يونس
زارت الدكتورة "لانا علي بدر الدين" اللبنانية الأصل واستشاري الطب الوقائي بإحدي مستشفيات فرنسا، مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك علي هامش زيارتها للأقصر في إجازة شتوية، وقررت فور توجيه الدعوة، سرعة تقديم الدعم للمستشفي والتبرع لصالح مرضى السرطان من أبناء الصعيد الذين يتلقون العلاج بالآلاف في مختلف أقسام المستشفي.

وكان في إستقبال الطبيبة اللبنانية بأكبر مستشفيات فرنسا خلال زيارتها للمستشفي، عدد من الأطباء الذين رافقوها في جولة علي الأقسام المختلفة لتعريفها بماكينة وآلية العمل بأحدث الوسائل العلمية والطبية حول العالم، حيث شملت الجولة أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، وغرف العمليات معمل الباثولوجي العالمي والصيدلية الإكلينيكية وبنك الدم المتكامل، وأشادت بالتجهيزات العالمية وتوفير أحدث الأجهزة في كافة الأقسام لتقدي خدمة طبية مجانية متكاملة لكل مريض يدخل المستشفي منذ بداية العمل في 2015 وحتي الآن، وأكدت علي أن تلك الخدمات في أي مستشفي حول العالم تتكلف آلاف الجنيهات في جلسة العلاج الواحدة.

وخلال جولتها بالمستشفي رافقها فريق العلاقات العامة في جولة علي مقر المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا ليتم عمل توسعات في مختلف الأقسام وإنشاء أول قسم متكامل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد، وأشادت بمستوي الإنشاءات داخل المبني مقر المرحلة الثالثة، وقدمت تبرعًا لصالح دعم المرحلة الثالثة وأكدت علي إطلاق مبادرة بين كافة أبناء العالم العربي في مختلف مستشفيات فرنسا وأوروبا من صديقاتها لتنظيم سلسلة زيارات لصالح المستشفي خلال الفترة المقبلة.
طبيبة لبنانية تطلق مبادرة لدعم مرضى السرطان بالصعيد..صور
طبيبة لبنانية تطلق مبادرة لدعم مرضى السرطان بالصعيد..صور
طبيبة لبنانية تطلق مبادرة لدعم مرضى السرطان بالصعيد..صور
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