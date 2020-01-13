عربية النواب تؤكد ضرورة إقامة شراكة مصرية موريتانية في الثروة السمكية

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، بحضور نائب مساعد الخارجية لشئون المغرب العربى، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية الموريتانية، وقد تناولت المناقشات العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.



وأكدت اللجنة أن مصر تسعى من خلال قيادتها للاتحاد الأفريقي إلى تحقيق مزيد من النهوض بالقارة الأفريقية والتنمية بها واستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مع وجود تطابق في وجهات النظر بين القيادتين السياسيتين في القاهرة ونواكشوط.



وشددت اللجنة على اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، مرحبة باهتمام نواكشوط بالتنسيق والتشاور مع القاهرة تجاه القضايا العربية والأفريقية المُختلفة، بما يعزز من منظومة الأمن العربي وآليات العمل الأفريقي المشترك، وثمنت اللجنة عدم تساهل موريتانيا مع كل من يحاول النيل من ثوابتها الوطنية خاصة إذا تعلق الأمر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



وأعربت اللجنة عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين، تعزز اللجنة التعاون في شتى المجالات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وطالبت اللجنة بتقديم الدعم للأشقاء الموريتانيين في مجالات التدريب وتكوين الكوادر في مختلف المجالات التنموية، كما تشيد بأهمية الدور الثقافي الذي لعبته الدولة المصرية في مساعدة الكوادر الموريتانية الشابة، تؤكد اللجنة على أهمية دعم وتقوية الروابط في مجال ايفاد الدعاة والوعاظ من الأزهر ووزارة الأوقاف للعمل على نشر مبادئ الوسطية في الدين الحنيف.



وناشدت اللجنة بضرورة إقامة شراكة مصرية موريتانية في مجالات الثروة السمكية والصيد وغيرها من مجالات الاستثمار.

