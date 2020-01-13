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فن

تطورات جديدة .. قرار عاجل من محامى زوج نانسى عجرم بسبب قتيل فيلتها .. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:55 م
ناسنى عجرم وزوجها
ناسنى عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
تشتعل أزمة قتيل قيلا نانسى عجرم يوما بعد يوم حيث تخرج عديد من التفاصيل التى كشفت بعض الحقائق، وهناك البعض الاخر يثير حالة من البلبلة وهو ما دفع محامى زوج الفنانة نانسى عجرم لاتخاذ قرار بمقاضاة كل من يروج للشائعات بعيدا عن التحقيقات الجارية حاليا.

وقال المحامى جابى جرمانوس فى لقاء تلفيزونى له : هناك كثير من التفاصيل التى مازالت قيد التحقيق ولا يمكن الكشف عنها فى المرحلة الحالية حتى الانتهاء منها ولذلك كل ما يدور على الساحة مجرد شائعات والمروج الرئيسى لها هم من يحاولون ابنتزاز نانسى عجرم وزوجها.

وأضاف جابى قائلا : قررت أن أقاضي كل من يتجرأ على نشر واختلاق أخبار ملفقة وكاذبة ضد نانسى عجرم وزوجها

وتعيش الفنانة نانسي عجرم، حالة من عدم الاستقرار بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل شاب سوري ملثم داخل منزلهما.

ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية القتيل، وسبب تواجده في الفيلا، وهل هو سرق بالفعل كما قال فادي، أم إنه كان يعمل لدى نانسي عجرم كما قال البعض.
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