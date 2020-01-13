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برلمان

وزير المالية يتعهد بدراسة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:45 م
الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء و الغاز الطبيعى للمصانع، قائلا "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع".

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة: "لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذى ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا"، وتابع الوزير: "اللى دفعه الشعب المصرى فى 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن، يجب إيجاد نقاط التوازن التى تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل".

واتفق معه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أن الصُناع عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة فى وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأضاف :"لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن يتم تصدير الغاز بسعر 3 دولار والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار"، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا "اسأل وزير البترول"، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: "وزير البترول مبيجيش اللجنة".

وطلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الوقوف على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث عناصر التكلفة للطاقة.
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