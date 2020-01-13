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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ عبدالشافي فى جيمانيزيوم الزمالك

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:50 م
محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
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منتصر الرفاعى
يؤدي محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بـ جيمانيزيوم النادي.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج بدني و تأهيلي وضعه له الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لمعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد محمد عبدالشافى الجبهة اليسرى للزمالك بإقتدار فى المباريات الأخيرة للفريق الأبيض حيث حظى بدعم كارتيرون بفضل الاداء القوى الذى يقدمه اللاعب المخضرم .

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الـ 11 والـ12 ليصل إلى النقطة 21 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة .
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