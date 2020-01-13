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ثقافة

عيسى زيدان: نقل 942 قطعة من مركب خوفو الثانية إلى المتحف الكبير

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:37 م
نقل اخشاب مركب خوفو
نقل اخشاب مركب خوفو الثانية
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
كشف الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية.

وقال زيدان إنه حتى الآن وصلت 942 قطعة إلى المتحف،وتم استخراج ١١٦٥ قطعة خشبية حتى الآن من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو .

وجاري العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى ١٢٦٠ قطعة خشبية.

ونوه زيدان إلى أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليلة طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتماما كبيرًا بالمشروع، خاصة باعتباره أحد أبرز أوجه التعاون بين مصر واليابان،والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا ) وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.
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