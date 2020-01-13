محافظ الدقهلية يكرم عائلة أنقذت 2000 كتاب ووثائق تاريخية من حريق دار الكتب بالمنصورة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم منقذي الكتب التاريخية والمخطوطات التاريخية خلال حريق بدار الكتب بالمنصورة.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم استعادة أكثر من 2000 كتاب لأمهات الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية على أيدي عائلة المهندس "البدويهي" والذي نجح في إنقاذهم من الإحتراق داخل دار الكتب "المكتبة الفاروقية " بمدينة المنصورة يوم 28 يناير عام 2011 .



وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة منال الغندور سكرتير مساعد المحافظة وعضوية كلا من الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير عام مكتبة مصر العامة،وعضو من التفتيش المالي، والشؤون القانونية وادارة المخازن،لاستلام واستعادة تلك الكتب فورا، حيث تمثل هذه الكتب والمخطوطات كنز ثقافي وتاريخي.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذا الأمر يتطلب منا جميعا أن نحافظ على هذا التراث ونعظم من شأنه حيث تم تكليف مسؤولي مكتبة مصر بعمل ترقيم للكتب واعادة فهرستها وتصنيفها ويضاف إلى ذلك الإعلان عنها للشباب للاطلاع عليها والاستفادة منها.



ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر لأسرة المهندس البدويهي على ما بذلوه في الحفاظ على امانة هذا التراث الثقافي والتاريخي مشيرا إلى أنهم فخر الدقهلية ولمصر كلها .