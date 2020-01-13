قبيلة القتيل تفتح النار على نانسى عجرم وزوجها بعد اقتحام فيلتها





فیما أكدت والدته في اتصال ھاتفي مسجل ”أنه كان یعمل لدى العائلة في الزراعة، وله مستحقات مالیة لدى الزوج، مما یرخى بظلال الشك على مصداقیة روایة القاتل الذي برر إطلاق 16 رصاصة بالدفاع عن نفسه وعائلته“.









أولًا. فیما یخص الروایة المقدمة من الھاشم-

1. في الروایة الرسمیة ورد وجود إطلاق نار متبادل، وتبین لاحقًا أن مسدس الضحیة لعبة !



2. كیف یمكن أن یطلق أحد ١٦ طلقة كدفاع عن النفس؟!



3. كیف تمت إصابة نانسي مع العلم أنھا صرحت في مؤتمر صحفي أنھا اختبأت في الحمام، وزوجھا أیضًا ذكر أن السارق سأله أین زوجته؟ ولم تظھر في أي من الفیدیوھات أثناء إطلاق النار



4. كیف لأي شخص تخطي الحراس والأجھزة الأمنیة بما في ذلك السور، والبوابة ، الحرس، أجھزة الإنذار وكامیرات المراقبة!



5. مدیر أعمال نانسي ذكر أن أجھزة الإنذار معطلة لوجود ضیوف، كیف عرف اللص أن أجھزة الإنذار معطلة؟



6. كیف عرف مكان غرفة الأطفال بل ومكان الإضاءة بسرعة كبیرة؟



7. ذكر فادي الھاشم بما اعتبره البعض أنها زلة لسان ”أستاذ فادي عطیني المصاري بلا ما أذیك“ ما یدل على معرفة مسبقة



8. یمكن التأكد إذا كان محمد یعمل لدى عائلة الھاشم-عجرم بسھولة عن طریق كامیرات المراقبة وبذلك یمكن بسھولة إثبات إداعاءات فادي ونانسي على الملأ في حال صحتھا



ثانیًا . فیما یخص الفیدیو من كامیرات المراقبة كما ادعـت أم الضحیة أن المقنع الذي ظھر في كامیرات المراقبة لیس ابنھا وأن الفیدیوھات مركبة لإخفاء سر ما.أولًا. فیما یخص الروایة المقدمة من الھاشم- عجرم 1. في الروایة الرسمیة ورد وجود إطلاق نار متبادل، وتبین لاحقًا أن مسدس الضحیة لعبة !2. كیف یمكن أن یطلق أحد ١٦ طلقة كدفاع عن النفس؟!3. كیف تمت إصابة نانسي مع العلم أنھا صرحت في مؤتمر صحفي أنھا اختبأت في الحمام، وزوجھا أیضًا ذكر أن السارق سأله أین زوجته؟ ولم تظھر في أي من الفیدیوھات أثناء إطلاق النار4. كیف لأي شخص تخطي الحراس والأجھزة الأمنیة بما في ذلك السور، والبوابة ، الحرس، أجھزة الإنذار وكامیرات المراقبة!5. مدیر أعمال نانسي ذكر أن أجھزة الإنذار معطلة لوجود ضیوف، كیف عرف اللص أن أجھزة الإنذار معطلة؟6. كیف عرف مكان غرفة الأطفال بل ومكان الإضاءة بسرعة كبیرة؟7. ذكر فادي الھاشم بما اعتبره البعض أنها زلة لسان ”أستاذ فادي عطیني المصاري بلا ما أذیك“ ما یدل على معرفة مسبقة8. یمكن التأكد إذا كان محمد یعمل لدى عائلة الھاشم-عجرم بسھولة عن طریق كامیرات المراقبة وبذلك یمكن بسھولة إثبات إداعاءات فادي ونانسي على الملأ في حال صحتھاثانیًا . فیما یخص الفیدیو من كامیرات المراقبة



1. لون الجاكیت في الفیدیو أبیض (أو فاتح) مع أكمام غامقة بینما لون الجاكیت الذي یرتدیه الضحیة حسب الصورة أسود بلون واحد



2. الفیدیو مجتزأ، وممكن ملاحظة وجود اقتطاع ٥ دقائق أثناء المواجھة بین فادي ومحمد بین ٠٠:٠٢ و٠٥:٠٢



3. التصرف الغريب للحرس وعدم استخدامهم أي نوع من السلاح أو حتى عصا ! مع علمهم بوجود سارق مسلح



ثالثا. تقدیم الروایة من عائلة الھاشم-عجرم



1. تم نشر صور



2. تم التشھیر بجثة الضحیة بشكل مستغرب، كما أكد أخ وأبو الضحیة أنھم وجدوا الجثة في المطبخ بینما أدعى فادي ان القتل تم في غرف النوم في الطابق الأعلى، كما تم نشر صورة الجثة بلا ثیاب، إضافة لعدم وجود دم ! مع أن الضحیة أصیب بــ ١٦ طلقة. كل ذلك یؤكد العبث بالجثة وسحبھا من مكانھا مما قد یخفي أدلة جنائیة ھامة.



3. تم فتح الفیلا للإعلام والتي تعتبر موقع الجریمة وتم تصویر لقاء مع نانسي وتقریرین تلفزیونیين على الأقل نھار الأحد دون اعتبار الحفاظ على الخصوصیة أو الانتظار حتى الارتیاح من أثر الصدمة، ما یدل على تصمیم على تصدیر روایتھم على شتى وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزیونیة والعبث بمسرح الجریمة ما قد یخفي أدلة ھامة. 1. تم نشر صور نانسي والضحیة وفیدیو كامیرا المراقبة بسرعة كبیرة، دون التحفظ علیھم كیلا یؤثرون على مجرى التحقیق أو سریته وذلك على ما یبدو في محاولة منھم لاستعطاف وتجیيش الرأي العام وسماع الروایة من جھة واحدة على الرغم من أن إصابة نانسي طفیفة كما یبدو وكما أكد مدیر أعمالھا جیجي لامارا، كما یشكل ذلك حملة ضغط على الجھاز القضائي اللبناني، وھذا ما حصل فعلًا2. تم التشھیر بجثة الضحیة بشكل مستغرب، كما أكد أخ وأبو الضحیة أنھم وجدوا الجثة في المطبخ بینما أدعى فادي ان القتل تم في غرف النوم في الطابق الأعلى، كما تم نشر صورة الجثة بلا ثیاب، إضافة لعدم وجود دم ! مع أن الضحیة أصیب بــ ١٦ طلقة. كل ذلك یؤكد العبث بالجثة وسحبھا من مكانھا مما قد یخفي أدلة جنائیة ھامة.3. تم فتح الفیلا للإعلام والتي تعتبر موقع الجریمة وتم تصویر لقاء مع نانسي وتقریرین تلفزیونیين على الأقل نھار الأحد دون اعتبار الحفاظ على الخصوصیة أو الانتظار حتى الارتیاح من أثر الصدمة، ما یدل على تصمیم على تصدیر روایتھم على شتى وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزیونیة والعبث بمسرح الجریمة ما قد یخفي أدلة ھامة.