الخيال أصبح حقيقة..فاروق حسني: المتحف الكبير هدية الرئيس السيسي للإنسانية..صور

عبر الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن سعادته بما شاهده في المتحف المصري الكبير،قائلا إن الخيال أصبح حقيقة،وهذا المتحف سيكون هدية الرئيس السيسي للإنسانية جمعاء.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها للمتحف اليوم الإثنين، هو والدكتور زاهي حواس عالم الآثار والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية،وكان في استقبالهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.



وحرص فاروق حسني علي توثيق الزيارة علي صفحته الرسمية علي فيس بوك،حيث كتب قائلًا: سعدت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير هذا الخيال المستحيل الذي أصبح حقيقة ،فهذا المتحف هو شاهد علي تاريخ الإنسانية والعمل يجري فيه على قدمٍ وساق.



وكل التحية والتقدير للرئيس السيسي لما يمنحه من اهتمامٍ خاص لمتابعة العمل اليومي لهذا الصرح الخالد.



وتحية وشكر للدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار لما يقوم به من مجهودات في تنفيذ هذا الصرح العملاق.



وأيضًا التقدير والتحية الاكتشاف الرائع للمشرف العام على المتحف اللواء عاطف مفتاح فهو رجل صاحب خبرة كبيرة في تنفيذ الأعمال العملاقة ومدرك مسئولية هذا العمل الضخم.



وتحية وتقدير لكل القائمين من الأيدي المصرية التي نفتخر بها علي ما يقومون به من أعمال تدعو للدهشة والإفتخار .

