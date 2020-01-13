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أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا تطورات الأزمة الليبية والتحضير لقمة برلين

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:35 م
أحمد أبو الغيط أمين
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
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نادر سمير
تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالًا هاتفيًا اليوم "الاثنين" من هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تناولًا فيه آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وماس تداولا حول الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي.
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