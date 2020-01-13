أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا تطورات الأزمة الليبية والتحضير لقمة برلين

تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالًا هاتفيًا اليوم "الاثنين" من هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تناولًا فيه آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام في البلاد.



