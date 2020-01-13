مجني عليها في قفص الاتهام.. لماذا عاقبت «جامعة أسوان» الدكتورة الجامعية ضحية التحرش من طالب

على عكس المتعارف، وفي واقعة هي الأغرب جاء عنوان بيان صحفي نشرته جامعة أسوان ليثير التساؤلات حول قصة الدكتورة الجامعية ضحية التحرش الجنسي من أحد الطلاب في كلية التربية الرياضية.





الجامعة قررت في بيان لها أن تعاقب الأستاذة الجامعية ضحية التحرش بالإيقاف عن العمل بزعم أنها لم تلتزم بقواعد الجامعة فيما يخص الإبلاغ أو الشكوى.





بداية الأزمة





القصة بدأت حين قررت الدكتورة "خ. أ." أستاذة جامعية، أن تتقدم ببلاغ إلى قسم أول شرطة أسوان وتتهم فيه الطالب "م. م." بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة في جسمها.





تحرر عن بلاغ الدكتورة الجامعية المحضر رقم 19 لسنة 2020، وتمت إحالته للنيابة التي قررت حبس الطالب 4 أيام، وتجديد حبسه لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق.





قرار الجامعة





جامعة أسوان شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها وانتهت إلى قرار إيقاف الدكتورة الجامعية 3 أشهر عن العمل وإحالتها لمجلس تأديب في قرار اعتبره الجميع مفاجئا وغير منطقي.





اللجنة المشكلة للتحقيق بررت قرارها بعدم اتباع الدكتورة الجامعية لقواعد الجامعة والإجراءات القانونية وتقديمها مباشرة بلاغا في قسم الشرطة ضد الطالب.





عدم حضور التحقيقات





وقالت مصادر في جامعة أسوان إن الدكتورة الجامعية لم تهتم لحضور تحقيقات اللجنة المشكلة ولم ترد على الاستدععاءات لحضور التحقيق أو الشهادة.



