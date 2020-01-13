بسبب فيديو على يوتيوب.. طفل عمره 9 أعوام ينقذ جدته من الغرق

تمكن طفل عمره 9 أعوام من إنقاذ جدته، التي تبلغ من العمر 51 عامًا، من الغرق في حوض الاستحمام بمنزلها، وذلك بعد أن تعلم الخطوات التي يتوجب عليه القيام بها لمساعدتها عن طريق مقطع فيديو سبق أن شاهده بالصدفة على موقع "يوتيوب".



وأفادت تقارير وسائل إعلام بريطانية بأن الصبي "كايان أليف" كان يمكث برفقة جدته "أنجيلا جونز" في منزلها بجنوب ويلز في المملكة المتحدة، عندما انتبه إلى صوت خافت صادر من المرحاض الموجود بالطابق العلوي في المنزل، وقرر الصبي التوجه للاطمئنان على جدته، وكانت المفاجأة أنه وجد أن عينيها مفتوحتان وأنها طافية على المياه عقب إصابتها بنوبة.



وتذكر الصبي في هذه اللحظات أنه سبق أن شاهد مقطع فيديو على "يوتيوب" حول إنقاذ فتاة من الغرق في حمام سباحة، ولحسن الحظ فإنه استطاع تعلم بعض مهارات الإنقاذ عن طريق هذا الفيديو، ولذلك فقد قام برفع رأسها من المياه وتصريف المياه من حوض الاستحمام، وفور أن اطمأن عليها ركض إلى منزل الجيران لطلب المساعدة واتصل بالنجدة.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الاثنين، بأن جدة الصبي تتعافى حاليًا في المستشفى.



الجدير بالذكر أن والدة الصبي وصلت إلى المنزل في نفس وقت وصول سيارة الإسعاف، وكان الصبي يجلس خارج المنزل آنذاك وأخبرها بما حدث.



ونقلت الصحيفة عن الأم "هايلي ديفيس" قولها إنه من المدهش بالنسبة إليها أن نجلها استطاع التعامل مع الموقف بمفرده دون أن يصاب بالهلع، وتمكن بالفعل من إنقاذ حياة والدتها.



وقال الأطباء الذين تولوا علاج جدته إنه في حال لم يكن "كايان" متواجدًا برفقتها آنذاك لكان الوضع أسوأ بكثير.