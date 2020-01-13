سرقة وقتل وإجهاض وطلاق.. الأزمات تطارد النجوم فى 2020 .. وفاة نجوى قاسم ومدير أعمال منير ووالد إيهاب توفيق .. وجريمة قتل فى فيلا نانسى عجرم .. وانفصال أصالة عن طارق العريان

صدمة محمد منير بسبب وفاة مدير اعماله

إيهاب توفيق ينهار بعد رحيل والده

نانسى عجرم تعيش أصعب أيام حياتها



- محمد منير



غيب الموت منذ ايام محمود أبا يزيد الشهير بمحمود منير، مدير أعمال الفنان الكبير محمد منير فى احد المستشفيات.



وعمل الراحل رفقة محمد منير منذ سنوات طويلة كمدير لأعماله بالإضافة لكونه زوج شقيقته وابن عمه.



- ايهاب توفيق



اندلع حريق فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، الاسبوع الماضي، أسفر عن وفاة والده.



كان الفنان إيهاب توفيق مع والده فى الفيلا واكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق.



وحاول إيهاب توفيق أن ينقذ والده قبل أن تلتهمه النيران، إلا أن الحريق لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.



تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر. وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.



وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بالقاهرة لموقع حريق فيلا والد المطرب إيهاب توفيق، بمدينة نصر، والذى أسفر عن مصرعه، أن الحريق التهم أغلب محتويات الفيلا، وأن النيران التهمت الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثانى وتم إخمادها قبل الانتقال لباقى المجاورات.



وأوضحت المعاينة أن الحريق نتج عنه أيضا إصابة عدد من العاملين بالاختناق، وتم إنقاذهم من الموت المحقق، كما كشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق احتراق أحد الأجهزة الكهربائية.



- اصالة



أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان الاثنين الماضي، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها.



وكتبت اصالة :"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".



- نانسي عجرم



اقتحم لص سوري الجنسية فيلا الفنانة نانسي عجرم بلبنان حيث عاشت ليلة من أصعب لياليها فجر الاحد الماضي ، وقام زوجها بقتل اللص بعد اشتباك مسلح، وفيما يلي نرصد تفاصيل اقتحام منزل نانسي عجرم في لبنان.



‎وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم فيلا نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، و أطلق عليه الرصاص فقتله.



مى حلمى



نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.



وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".



ونشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.



وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.



وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة ويشار إلى أن مي حلمي تزوجت من محمد رشاد منذ بضعة أشهر.



نجوى قاسم



كشف مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.



وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"



نجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها فى مدينة دبى وتشير التهكنات إلى إصابتها بذبحة صدرية.



الإعلامية اللبنانية كانت تعانى خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.



‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.



المنتصر بالله



قالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.



وأضافت كساب خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، الذي تقدمه « بسمة وهبة»، أن عددا من النجوم دائمون في التواصل معهم مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي، منوهة أنه لا يزوره ابدا زملاؤه الممثلون.



وأكدت كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت اصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.



من جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: « احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك».



داود حسين



ظهر الممثل الكويتي داوود حسين فى المستشفى حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.



وعلق داوود حسين قائلا: "الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل .. ووجود انسان يحب عمله ويملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكرًا من القلب الذي عالجته .. ومرحبًا بك في قائمة اخوان دنياي".



النجم الكويتي صرح لـ "ـصدى البلد" عن مسلسله الجديد قائلا: إن دوره في مسلسله الجديد "ذاكرة الظل" به تغيير كبير عن الأدوار التي قدمها من قبل.



وتابع داوود حسين: الجمهور اعتاد علي تقديمي الأدوار الطيبة ولكن في هذا الدور أقدم شخصية شريرة والجمهور سيكرهني.



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