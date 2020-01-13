بعد قتل رجل لزوجته وأبنائه.. استشاري يكشف تفاصيل الانفصام الذهاني

انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث قتل الزوج لزوجته وأولاده نتيجة الإصابة بمرض الانفصام الذهاني ورؤية أشخاص من وحي الخيال يحرضونه على القتل وزرع الشك بداخله تجاه تدبير المؤامرات.



وفي هذا السياق قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات، إن الانفصام الذهني ليس له أسباب لوجوده ولكن يمكن أن يكون له علاقة بالجينات الوراثية بسبب إصابة أحد أفراد عائلته.



ونوه محمد هاني، بضرورة الانتباه إلى أسباب إصابة الأفراد بالأمراض النفسية التي تكمن في: عدم قدرة الانسان على تحمل ضغوط الحياة، مشيرًا إلى أن مرض الذهاني عبارة عن حالة عقلية وهو أحد عمليات التفكير المنطقي والإدراك الحسي.



وأضاف استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الشخص المصاب بالذهاني أو ما يُسمى باللوثة العقلية يتمسك بمعتقدات وهمية ليس لها علاقة بالواقع مما يؤدي إلى ارتكابه للكثير من الجرائم منها قتل الزوجة والأبناء.



وأردف أن الشخص المُصاب بالذهاني يتوهم بأن زوجته تدبر المصائب والمكايد له للتخلص منه نتيجة التوهمات الارتيابية، ويكون لديه انعدام في الرؤية الطبيعية والشك المستمر تجاه من حوله ولديه صعوبة في التعامل مع الناس.



وأضاف أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالذهاني بالإضافة إلى أنه يُصيب الإنسان في فترة الشباب ويوجد فرق بينه وبين الخرف الذي يُصاب به كبار السن، والفرق بينهما أن الخرف لا يرتبط بالتوهمات الارتيابية التي تحدث لمرضى الذهاني ولكنه يحدث نتيجة الشيخوخة.



وأشار إلى أن الأعراض السلبية لمرض الفصام الذهاني هي عدم القدرة على التعبير وقلة الحديث وعدم القدرة على الاهتمام بالذات والآخرين ويُصاب بالصدمة النفسي.