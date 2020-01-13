لذيذة وسريعة.. طريقة عمل كرات البطاطس باللحم والجبن

إذا كنتى من عشاق البطاطس وتريدين تحضير وجبة خفيفة لأطفالك بين الوجبات، فيمكنك استغلال البطاطس في أكثر من وصفة مختلفة، وهي تقديم طريقة جديدة وهي طريقة عمل بطاطس محشية باللحم والجبن.



المكونات :

بطاطس

لحمه مفرومه

نوع جبن



المقادير:

معلقه صغيره ملح

كمون

كارى

بابريكا

دقيق

٢ بيضه

بقسماط



الطريقة :

- نقوم بسلق البطاطس وهرسها جيدا ونضع التوابل ثم نحشيها لحم مفروم وجبن.

- نضعها في دقيق وبيض وبقسماط ومن ثم نقليها في الزيت.

- نقوم بتناولها بجانب السلطة.