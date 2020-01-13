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أخبار العالم

القوات الأمريكية تزيل آثار صواريخ إيران من قاعدة عين الأسد.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو لقاعدة عين الأسد في العراق، والتي تعرضت للقصف الصاروخي الانتقامي من الحرس الثوري الإيراني ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وتظهر مقاطع الفيديو عمليات تنظيف القاعدة التي تستضيف قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتجرى عملية نقل حطام خسائر القصف، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الهجوم الصاروخي الإيراني أسفر عن إحداث حفر كبيرة في القاعدة.

وأضافت أن بعض مركبات النقل العسكرية الثقيلة تعرضت لأضرار جسيمة إثر القصف.
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