أول لقاء للملك سلمان بسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.. صور

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الاثنين، الملك سلمان بن عبدالعزيز فور وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس، جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الانباء السعوية «واس»..



وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المملكةالعربية السعودية، متجها إلى سلطنة عمان، لتقديم واجب العزاء لسلطان عمان الجديد وآل بوسعيد فى وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.



وكشفت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، أن العاهل السعودى، أناب الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.



وكتبت الخارجية السعودية عبر تويتر: ”غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى سلطنة عُمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد”، وتابعت :”خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة”.



وتوجه الملك سلمان إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله - لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.



كما كان في استقباله، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد ونائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان العماني أسعد بن طارق آل سعيد وأفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار المسؤولين في السلطنة.



وأعرب الملك سلمان عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني في وفاة جلالة السلطان قابوس سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



فيما، عبر سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره ل للعاهل السعودي على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.



ورافق الملك سلمان وقدم واجب العزاء كل من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



وعقب ذلك، غادر الملك سلمان قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه السلطان هيثم.



كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار مسقط الدولي شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان العماني، وبدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وسفير المملكة لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

