نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ويشيد بنظامها

في إطار المتابعة الميدانية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ أجرى الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطالبات.

وخلال الجولة، تابع فضيلته لجان الامتحانات، واطمأن على انتظام أعمالها، ومدى التزام الطالبات بالتعليمات المنظمة، وانضباط اللجان، كما تأكد من أن الأسئلة جاءت من داخل المنهج الدراسي، ومشتملة على مفرداته كافة، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطالبات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بنظام الامتحانات المتبع داخل الكلية، وبالتزام إدارة الكلية وحسن تنظيمها لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن ما تشهده الكلية من تطوير مستمر يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة في إدارة العمل الأكاديمي، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ بصورة منظمة.

كما عبّر فضيلته عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به كلية الاقتصاد المنزلي، وما تقدمه من خدمات مجتمعية بارزة تخدم المجتمع والبيئة، مشيدًا بالمبادرات المتنوعة التي تنفذها الكلية، ومؤكدًا دعم إدارة الجامعة الكامل لكل ما تحتاجه الكلية، ووقوفها إلى جانبها في مختلف الجوانب، بما يسهم في استمرار مسيرة التطوير والتميز.

وكان في استقبال فضيلته الدكتورة شيرين جلال، عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.