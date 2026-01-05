العلاج الوقائي للفزع والهلع الذي يحدث لبعض الناس في النوم .. عالم أزهري يكشف عنه

يغفل الكثيرون عن أعظم التحصينات النبوية قبل النوم، خاصة وأن التحصينات النبوية قبل النوم ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساعد من يعاني الأرق والفزع في أن ينعم بالهدوء والسكينة التي تحقق له نوماً هادئاً ومستقراً.

أعظم التحصينات النبوية قبل النوم

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، في بيانه التحصين الأول كثير من الناس يصيبهم الفزع والهلع والجزع وما يسمى الكوابيس أثناء النوم، وأيضا بسبب ما يرون من أي رؤيا مزعجة، الخ، وكل ذلك راجع لعدم التحصين بالتحصينات النبوية الخاصة بالنوم .

وتابع: من ثم سوف نشرع في ذكر تلك التحصينات إن شاء الله تعالى لعلاج كل ما يحدث في النوم، فنقول وبالله التوفيق، أن يقرأ المسلم قبل النوم ( المعوذات الثلاث الإخلاص، الفلق، والناس ) ثلاث مرات في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده .

جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات) انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذان ج 19 ص 75- 74 .

ونبه أن هذا التحصين من أهم وأعظم التحصينات النبوية قبل النوم. ومن تيسير الله تعالى أنه يسير على كل مسلم لأن جماهير المسلمين يحفظون هذه السور، مشددا: عليكم بالمواظبة عليها دائما كل ليلة.

دعاء لقضاء الحوائج

- اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت".

- "اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شَمْلِي، وتَلُمُّ بها شَعَثي، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتُزَكِّي بها عملي، وتُبَيِّضُ بها وجهي، وتلهمني بها رُشْدي، وتعصمني بها من كل سوء" .

- "اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء".