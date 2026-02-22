محمود البنا: خبير التحكيم الأجنبي بياخد فلوسنا بس ومالوش أي بصمة

قال الحكم الدولي السابق ، محمود البنا أن ملف التحكيم المصري يمر بمرحلة صعبة بسبب الضغوط التي يتعرض لها الحكم.

وواصل البنا الذي أعلن إعتزاله مؤخراً: تجربة الأستعامة بخبير أجنبي في إدارة لجنة التحكيم ..خاطئة وتُعد إهداراً للمال ..كيف يكون هناك خبير أجنبي يتواجد لرئاسة اللجنة ومع ذلك لا يتواجد في مصر لمدة 4 شهور في السنة.

وتابع البنا خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : هل من المنطقي أن يتواجد رئيس لجنة الحكام الحالي في بلاده لقضاء إجازة الكريسماس لمدة 3 أوة 4 شهور ، موضحاً أن تجربة الخبير الأجنبي لإدارة لجنة الحكام لابد أن تنتهي لأنها لن تُنهي أزمات الحكام في مصر.

وواصل البنا : الخبير الأجنبي "بياخد فلوسنا ومالوش أي دور والأزمات لسة مخلصتشي ..بالعكس ..دي الأندية بتشد في شعرها من أخطاء الخبير الأجنبي ، رغم أن الجميع يمنح هذا الخبير ثقة ودعم كامل .

