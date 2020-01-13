محافظ الدقهلية يوجه بفتح اتجاه مرور السيارات أسفل كوبري عبد السلام عارف

طلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من مدير الإدارة العامة للمرور بفتح اتجاه سير السيارات أسفل كوبري عبد السلام عارف بالمنصورة في استجابة فورية لشكوى المواطنين.



وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تلقى عدد من الشكاوي بعد غلق اتجاه سير السيارات المشار إليه نظرا لما تسبب فيه من عرقلة حركة السيارات واستغراق مدة أطول للوصول.



وقال محافظ الدقهلية إن واجبنا نحو المواطنين هي تحقيق مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن في اطار القانون والامكانيات.