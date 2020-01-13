عارضة أزياء شابة تلقى مصرعها بسبب صورة سيلفي من أعلى منحدر

لقت عارضة أزياء بريطانية شابة مصرعها خلال لتلتقطها صورة سيلفي من اعلى منحدر شعبي في استراليا حين سقطت من اعلى الجرف الشاهق حتى وفاتها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ماتت مادالين ديفيس ذات الـ 21 عامًا ، بعد سقوطها من ارتفاع 30 مترًا في منحدرات بدياموند باي في وقت مبكر من صباح الأحد ، بعد أن ذهبت هي وصديقاتها هناك في حوالي الساعة 6:30 صباحًا لمشاهدة شروق الشمس.



وكانت عارضة الأزياء الشابة اتجهت إلى استراليا في أواخر العام الماضي لبدء حياة جديدة هناك، بعد مغادرتها انجلترا.



قالت صديقة العائلة المقربة للضحية أنهم كانوا في حفل ثم ذهبوا جميعًا إلى المنحدر الشاهق لالتقاط الصور.



واوضحت ان العارضة الشابة كانت تجلس على حافة هاوية المنحدر لالتقاط صورة سيلفي عندما سقطت من اعلى لتلقى مصرعها في الحال.