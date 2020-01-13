AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عارضة أزياء شابة تلقى مصرعها بسبب صورة سيلفي من أعلى منحدر

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
لقت عارضة أزياء بريطانية شابة مصرعها خلال لتلتقطها صورة سيلفي من اعلى منحدر شعبي في استراليا حين سقطت من اعلى الجرف الشاهق حتى وفاتها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ماتت مادالين ديفيس ذات الـ 21 عامًا ، بعد سقوطها من ارتفاع 30 مترًا في منحدرات بدياموند باي في وقت مبكر من صباح الأحد ، بعد أن ذهبت هي وصديقاتها هناك في حوالي الساعة 6:30 صباحًا لمشاهدة شروق الشمس.

وكانت عارضة الأزياء الشابة اتجهت إلى استراليا في أواخر العام الماضي لبدء حياة جديدة هناك، بعد مغادرتها انجلترا.

قالت صديقة العائلة المقربة للضحية أنهم كانوا في حفل ثم ذهبوا جميعًا إلى المنحدر الشاهق لالتقاط الصور.

واوضحت ان العارضة الشابة كانت تجلس على حافة هاوية المنحدر لالتقاط صورة سيلفي عندما سقطت من اعلى لتلقى مصرعها في الحال.
Advertisements

ترشيحاتنا

الشيطان الأكبر.. سيدة إيرانية كان يطاردها قاسم سليماني تتحدث لأول مرة.. تفاصيل

الدوري المصري.. وادي دجلة يتعادل مع الإنتاج الحربي 1-1

كنت بنام في أوضة .. حمادة صدقي يكشف كواليس رحيله عن الهلال السوداني

رسميا .. الملكة اليزابيث توافق على تنازل هاري وميجان عن القابهما الملكية

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها فلسطينية

قادر 2020 .. لأول مرة الجيش المصري يعرض أحدث 3 أسلحة روسية ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور

جربها ولن تندم.. ماذا يحدث عند إضافة القرفة لكوب القهوة؟

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية