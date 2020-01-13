إحباط ترويج 232 كيلو سمك فاسد بمحلات القليوبية

تمكنت مباحث مركز القناطر الخيرية، بالتنسيق مع شرطة التموين ترويج صفقة أسماك فاسدة بالمدينة، حيث تم ضبط سيارة أثناء توزيعها الأسماك على بعض المحلات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر، إخطارًا من شرطة تموين القناطر، يفيد بوجود سيارة تبيع الأسماك المجمدة في أحد المناطق بمدينة القناطر الخيرية وتوزيعها على بعض المحلات وعلى الفور ضبطت قوة من مباحث المركز وإدارة التموين السيارة، وبداخلها 15 كرتونة تزن 232 كيلو أسماك.



