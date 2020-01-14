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تكنولوجيا

LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة، والتى تحمل اسم LG Tone Free، ويحمل رقم موديل HBS-FL7، وسيبلغ سعرها 200 دولار أمريكى، أى أنها أرخص من سماعة AirPods Pro بـ 50 دولارا.


وبحسب موقع جى اسم آرينا التقنى، تأتى سماعة LG Tone Free بجسم بلاستيكي مقوى باللون الأسود ذو وزن خفيف، بينما يمكنك التحكم بكل أدوات تجربة الاستماع عبر لمس السماعة.

كما تحتوى LG Tone Free على سينسور يجعلها تتوقف عن تشغيل الموسيقى فور خلعها من على الرأس، من ثم تشغل الموسيقى تلقائيًا فور وضعها من جديد على الرأس.

وتوفر لك سماعات LG Tone Free الجديدة تجربة استماع قوية، ويمكنك الحصول عليها مقابل سعر 199 دولار أمريكى، ما يعادل 3220 جنيهًا مصريًا.

والمميز فى هذه السماعة أنها تحتوى على ميزتى noise reduction و echo cancellation.
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
LG تكشف عن أول سماعة لاسلكية لها بـ 3220 جنيها
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