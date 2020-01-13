دون التأثير على حركة السير.. ضبط ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة أمام إحدى القطارات بمطروح

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط ٩ طلاب بعدما قامو بالتشاجر والتراشق بالحجارة عقب نزولهم من احد القطارات بمحطة رأس الحكمة بمطروح.
وقام قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مفتشى القطاع وتبين ان المشاجرة حدثت بين (طرف أول ) طالب ١٧ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه و(طرف ثانى ) طالب ١٦ سنه وطالب ١٦ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه جميعهم من رأس الحكمة قاموا على أثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة راس الحكمة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار.
إقرأ أيضا: بالأسماء.. إصابة ١١ شخصا في حادث سير بسوهاج
البداية عندما تبلغ اليوم لـ قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار ( القاهرة /مطروح ) بأنه حال دخول القطار محطة سكك حديد رأس الحكمة في مطروح بحدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين 9 من الطلبة بسبب أولوية الجلوس على المقاعد " دون حدوث ثمة إصابات".
وقام قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مفتشى القطاع وتبين ان المشاجرة حدثت بين (طرف أول ) طالب ١٧ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه و(طرف ثانى ) طالب ١٦ سنه وطالب ١٦ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه جميعهم من رأس الحكمة قاموا على أثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة راس الحكمة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار.