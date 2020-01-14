عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

تمكنت عروس أسترالية من التغلب على خوفها من الطيران وفاجأت عريسها وضيوف حفل زفافها بوصولها إلى الحفل على متن طائرة هليكوبتر في مشهد لا يُنسى، وذلك بعد أن تسبب حادث تحطم ناقلة وقود في إغلاق الطريق المؤدي إلى مكان إقامة حفل الزفاف.



وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العروس "ماليا فوربس"، وهي من ولاية "كوينزلاند" الأسترالية، كادت تتأخر على حفل زفافها يوم السبت الماضي بعد أن تسبب الحادث المذكور في إغلاق الطريق بين مدينتي "بريسبان" و"جولد كوست" في كلا الاتجاهين.



لكن لحسن الحظ، فقد تمكن والد العروس "جون" من الحفاظ على هدوئه والتوصل إلى حل مثالي لهذه المشكلة كي تتمكن ابنته من الوصول لحفل زفافها في الموعد المحدد، حيث قام باستئجار مروحية في اللحظة الأخيرة من أجل نقل ابنته ووصيفات الشرف إلى مكان الحفل.



وكشفت العروس عن تفاصيل ما حدث في يوم زفافها في تصريح لوسائل إعلام محلية، قائلة إن والدها اقترب منها وأخبرها بوقوع حادث مروع على الطريق، حتى أن العديد من المدعوين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكان الحفل نتيجة لذلك، وأشار إلى أن حل المشكلة يمكن أن يتطلب بعض الوقت.



وأضاف والدها أنه في حال قرروا الذهاب بالسيارة، فإنها من الممكن أن تتأخر نحو ساعة على حفل زفافها، وأخبرها بعد ذلك بوجود خيار آخر لحل هذه المشكلة، حيث أنه استعان بطائرة هليكوبتر كي تقلها إلى هناك في حال وافقت هي على ذلك.



وكانت العروس تعتقد في البداية أن والدها يمزح، لكن سرعان ما تأكدت من أنه جاد بشأن ذلك الأمر؛ ونظرًا لأنه لم يكن أمامها أي حل آخر، فقد قررت العروس، التي تخشى الطيران في الأساس، أن تفاجئ عريسها بوصولها إلى الزفاف على متن الطائرة الهليكوبتر برفقة والدها ووصيفاتها.



وذكرت العروس أنها فكرت في الأمر لمدة نحو 15 دقيقة قبل اتخاذ هذا القرار، الذي لم يكن سهلًا بالنسبة إليها، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من الوصول لزفافها في الوقت المحدد.



ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات ترصد لحظة صعودها على متن الطائرة برفقة وصيفاتها، بالإضافة إلى لقطات أخرى لها من داخل الطائرة أثناء توجهها إلى حفل الزفاف، وقد تمت مشاركة هذه اللقطات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.