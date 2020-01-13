القائم بأعمال هيئة الاستثمار: خطة متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية

كشف المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بالهيئة أبرزها الترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع التوسعات القائمة، واستهداف الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
أضاف في تصريحات له، أن الخطة تتضمن تطوير آلية العمل بالهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين، بناء قدرات العاملين بالهيئة وتطوير الأداء وتأهيل الكوادر الشابة في المراكز القيادية، ووضع منظومة متكاملة لتدريب العاملين وفقا لمتطلبات العمل المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
أوضح " عبد الوهاب" أن خطة الترويج تتم وفقًا لدراسات حول القطاعات المستهدفة، وخصوصا داخل المناطق الاستثمارية بما في ذلك تذليل كافة التحديات التي تواجهه المستثمرين بتلك المناطق، وسرعة استصدار كل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.
وأشار إلي أنه جار العمل على رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة بالفعل، وأن البداية كانت بمنطقة مدينة نصر، و رفع كفاءة منطقتي بورسعيد والإسكندرية.
أضاف في تصريحات له، أن الخطة تتضمن تطوير آلية العمل بالهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين، بناء قدرات العاملين بالهيئة وتطوير الأداء وتأهيل الكوادر الشابة في المراكز القيادية، ووضع منظومة متكاملة لتدريب العاملين وفقا لمتطلبات العمل المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
أوضح " عبد الوهاب" أن خطة الترويج تتم وفقًا لدراسات حول القطاعات المستهدفة، وخصوصا داخل المناطق الاستثمارية بما في ذلك تذليل كافة التحديات التي تواجهه المستثمرين بتلك المناطق، وسرعة استصدار كل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.
وأشار إلي أنه جار العمل على رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة بالفعل، وأن البداية كانت بمنطقة مدينة نصر، و رفع كفاءة منطقتي بورسعيد والإسكندرية.