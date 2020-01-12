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اقتصاد

هيئة الاستثمار تعقد لقاءات دورية بالمستثمرين.. مواعيد وكيفية الحضور

الأحد 12/يناير/2020 - 09:30 م
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار
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علياء فوزى
تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة كافة التحديات التى تواجههم بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وسوف تعقد اللقاءات يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثالثة إلى السادسة مساءً بمقر الهيئة في 3 شارع صلاح سالم– مدينة نصر– القاهرة، وعلى المستثمرين الراغبين في الحضور تقديم طلباتهم قبل موعد الاجتماع، عن طريق تحميل النموذج المنشور علي الموقع الإلكتروني للهيئة https://gafi.gov.eg وإرساله على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

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كما أشارت الهيئة، يمكنكم متابعة كل ما يخص الهيئة من أخبار علي صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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