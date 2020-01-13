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رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة نقل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك إلى الإمارات

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:43 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يسري غازي
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة حقيقة مخاطبة الاتحاد الإماراتى لكرة القدم من أجل إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمرحلة من الدور الأول والمحدد لها يوم 24 فبراير القادم فى ملاعب الدولة الشقيقة.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم فى مباراة السوبر المصرى فى الإمارات على أن يقام لقاء القمة بعده بأربعة أيام فى الدورى الممتاز.

قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "مباراة السوبر المصري فقط ستقام فى الإمارات يوم 20 فبراير القادم أما لقاء القمة المؤجل فى الدورى المحلي من الدور الأول سوف يقام فى مصر".

ولفت إلى أن الجبلاية لم يقم مسؤولوها بمخاطبة الاتحاد الاماراتى سوى بشأن لقاء السوبر فقط لإقامته على أحد ملاعبها.

ويتصدر فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة فيما يحل الفارس الأبيض فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يلتقى نظيره الترجي التونسي فى لقاء السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير القادم فى قطر فى حالة الموافقة بشكل نهائي من جانب نادى الزمالك بعدما أعلن مؤخرا تمسكه بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي.
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