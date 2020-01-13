كارتيرون يعنف أوباما بعد أحداث مباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال.. تفاصيل

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما خلال الساعات الماضية للحديث عن مباراة زيسكو الماضية.



وخرج أوباما غاضبًا في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي بسبب هتافات الجماهير وقام بالبصق.



كارتيرون تحدث مع اللاعب ووجه له اللوم على ما فعله، وطالبه بعدم التركيز في الانتقادات بشكل نهائي خاصة أن الأمر معرض لأي لاعب.



وقال له "لا يوجد لاعب يتفق على الجميع وطبيعي أن يهاجمك البعض لكن عليك أن تتعامل مع الأمر بشكل إيجابي وتحفيزي لك".



وفاز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وطلب كارتيرون من أوباما بعدم تكرار الأمر بشكل نهائي خاصة أنه ستحدث وقتها فجوة بينه وبين الجماهير وتفاقم الأزمة بشكل كبير.