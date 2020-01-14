خلال عملية استغرقت 15 دقيقة بالمستشفى التعليمى بطنطا: خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب بالمنظار ..صور

واصل فريق جراحى بالمستشفى التعليمى يقوده بروفيسيور امريكى لليوم الثاني على التوالى اجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث نجح الفريق اليوم في إجراء عملية إصلاح "فتق إربي" أيسر لمريض يبلغ من العمر 30 عامًا، باستخدام المنظار الجراحى.



اكد الدكتور مدحت علام رئيس الفريق الطبي وأستاذ جراحات الجهاز الهضمي بالولايات المتحدة الامريكية، إن الجراحة أجريت بمهارة وتقنية عالية عن طريق عملية إصلاح الفتق من الطبقة خارج الغشاء البريتوني مع تصميم جديد للشبكة وفي وقت قليل جدا ١٥ دقيقة ، مما يقلل احساس المريض بالألم ونسبة قطع اﻷعصاب، وتقليل نسبة حدوث ارتجاع للفتق مرة ثانية.



وخلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل التي قدمها البروفيسور الأمريكي، اليوم ، حول "مناظير جراحات الجهاز الهضمي المتقدمة"، أشاد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا بالدقة المتناهية وخبرة الفريق الطبي فى اجراء جراحات التحلص من السمنة واصلاح الفتق الاربى بالمنظار الجراحى، موضحا ضرورة تبادل الخبرات بين شباب الأطباء، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالي الدلتا.



وأكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمى ، حرص المستشفي علي استقدام الخبراء الأجانب للاستفادة بخبراتهم في شتي التخصصات وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضي.



ضم الفريق الدكتور طارق صحصاح والدكتور محمد موسي بقسم الجراحة العامة، تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حمدي عبد الهادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي ، والدكتور محمد لطفي مدير العمليات بالمستشفي التعليمى.