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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

10 ساعات يوميا.. سكان شارع 19 في وادي حوف يشكون انقطاع المياه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إبراهيم علي، من سكان شارع 19 بوادى حوف، التابع لحى حدائق حلوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أزمة انقطاع المياه، وعدم استمرار ضخها على مدار اليوم.

وقال إن المياه يتم قطعها لما يتجاوز الـ10 ساعات يوميا، دون إنذار للأهالى؛ مما يتسبب لهم فى مشقة كبرى، خاصة لكبار السن والأطفال، لافتًا إلى إنه تم التواصل مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لمعرفة سبب انقطاع المياه المستمر، مع مطالبته بعودة الضخ المنتظم للمياه، ولكن لم يتم الاستجابة.

وللتواصل مع الشاكى 01007906406 .

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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