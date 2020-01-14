10 ساعات يوميا.. سكان شارع 19 في وادي حوف يشكون انقطاع المياه

شكا المواطن إبراهيم علي، من سكان شارع 19 بوادى حوف، التابع لحى حدائق حلوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أزمة انقطاع المياه، وعدم استمرار ضخها على مدار اليوم.



وقال إن المياه يتم قطعها لما يتجاوز الـ10 ساعات يوميا، دون إنذار للأهالى؛ مما يتسبب لهم فى مشقة كبرى، خاصة لكبار السن والأطفال، لافتًا إلى إنه تم التواصل مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لمعرفة سبب انقطاع المياه المستمر، مع مطالبته بعودة الضخ المنتظم للمياه، ولكن لم يتم الاستجابة.



وللتواصل مع الشاكى 01007906406 .



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