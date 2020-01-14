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بين الناس

مواطن يناشد المسئولين إعادة أفراد أسرته المحذوفين لبطاقة التموين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن يحيى عبد الستار مصطفى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإعادة صرف المقررات التموينية لأفراد أسرته.

ويقول فى رسالته: إحنا خمس أفراد ويتم صرف المقررات التموينية والخبز لثلاثة فقط، مطالبا بإعادة إضافة الفردين المحذوفين إلى الدعم التموينى حتى يتمكن أفراد الأسرة كلهم من الحصول على هذا الدعم خاصة أنه يستحقه وقدم على تظلمات تفيد بذلك .

وأضاف : وهو مقيم فى أرمنت بمساكن شركة السكر، قائلا:"عدد أفراد الأسرة 4 أفراد وبنت 12 سنة وبصرف 3 أفراد فقط عيش وتموين وكتبت تظلمات كثيرة فى مكتب تموين إسنا ولا يوجد استجابة.

للتواصل مع الشاكى عبر هاتفه 01159533443

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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