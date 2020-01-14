مواطن يناشد المسئولين إعادة أفراد أسرته المحذوفين لبطاقة التموين

استغاث المواطن يحيى عبد الستار مصطفى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإعادة صرف المقررات التموينية لأفراد أسرته.





ويقول فى رسالته: إحنا خمس أفراد ويتم صرف المقررات التموينية والخبز لثلاثة فقط، مطالبا بإعادة إضافة الفردين المحذوفين إلى الدعم التموينى حتى يتمكن أفراد الأسرة كلهم من الحصول على هذا الدعم خاصة أنه يستحقه وقدم على تظلمات تفيد بذلك .





وأضاف : وهو مقيم فى أرمنت بمساكن شركة السكر، قائلا:"عدد أفراد الأسرة 4 أفراد وبنت 12 سنة وبصرف 3 أفراد فقط عيش وتموين وكتبت تظلمات كثيرة فى مكتب تموين إسنا ولا يوجد استجابة.





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