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مرأة

14 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد ١٤ يناير.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 14 يناير فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة ويقظ الذهن. كما أن لديك حسا عمليا.. تهتم بالعلوم التي تخدم الإنسانية، لكن تقلباتك المزاجية قد تجعلك تواجه مصاعب في علاقاتك.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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