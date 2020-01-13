الحبيب علي الجفري: مصر القلب النابض للأمة..فيديو

أكد الحبيب علي الجفري رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للأبحاث والإستشارات أن مصر أعمق من أن يعبر عنها مؤكدا أن والداي عندما كنت صغيرا كانا يأخذاني إلى مصر وجعلاني أستشعر قيمة مصر فوالدي قام بالدرسة في مصر والكلية الحربية وأعمامى درسوا أيضا بالأزهر الشريف.



وأضاف الحبيب علي الجفري خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور أنه قد شعر عند درسته بمصر بأن المدرسين المصريين هم الأب الثاني له في التعامل مشيرا إلى أنني أتردد على مصر منذ أن كنت في الثالثة من عمري.



وتابع الحبيب علي الجفري أن مصر تعني لي سيدنا الحسين والسبدة زينب والسيدة نفيسة والأزهر الشريف والمشايخ الأزهريين أثروا في شخصي بشكل كبي وعلى رأسهم الأمام محمد متولي الشعراوي وعدد من المشايخ الكبار.



وأشار الحبيب علي الجفري أن مصر بالنسبة لي الإنسان الطيب مؤكدا أن مصر هي أول من علمت العالم الرهبانية والسياحة وهي أوت السيد المسيح عليه السلام والتي كان فيها سيدنا موسى بمعركته بين الحق والباطل والتي مر بها سيدنا إبراهيم.



وقال الحبيب علي الجفري أن مصر عندما تراخت مصر مرض العالم العربي كله لأن مصر مثل القلب النابض للأمة ان ضعف نبضه تتأثر باقي الأعضاء وهي الأمة العربية.