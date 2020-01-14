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مرأة

ضع الخل على قدمك فور دخول المنزل وشاهد ماذا يحدث

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:01 ص
ضع الخل على قدمك
ضع الخل على قدمك فور دخول المنزل وشاهد ماذا يحدث
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أسماء عبد الحفيظ
ينصح العديد من الأطباء بفوائد الخل، وهذه الفوائد لا تقتصر على الصحة فقط وإنما يمكن استعمال الخل فى الكثير والكثير.


لذلك نصح موقع بولد سكاى الهندى الشهير بشطف القدم بالخل فور دخول المنزل.

وفقا لما جاء به الموقع أن الخل أبسط وصفة لعلاج رائحة القدم الكريهة وهى عبارة عن الآتى.

الخل للقضاء على رائحة القدم الكريهة عن طريقة شطف القدم بالخل يوميا، ومن الأفضل وضع معلقة من الخل على طبق السلطة ويتم تناولها.

تعمل الأحماض في خل التفاح على تغيير درجة الحموضة في بشرتك، والتي تقاوم البكتيريا التي تسبب أقدام كريهة الرائحة، كما أن الخل يعتبر بمثابة مطهر طبيعي.
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