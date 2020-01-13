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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:58 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لاعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الاسكان الاجتماعي وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والاجهزة المعنية.

حيث اطلع محافظ بورسعيد علي معدلات التنفيذ في اعمال المرافق والتي تشمل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياة واعمال الطرق.

وشدد المحافظ علي اهمية التعاون والتنسيق بين جميع اجهزة المرافق من اجل سرعة الانتهاء من الاعمال كما وجه بعقد اجتماع اسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ .

وخلال الاجتماع اكد محافظ بورسعيد بان المحافظة تحظي بالنصيب الاكبر من المشروعات القومية والتنموية والخدمية في العديد من المجالات وكان اخرها مشروع التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي.
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي
محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع الإسكان الاجتماعي
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