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مرأة

لا تشتريه بعد اليوم.. طريقة تحضير الشيبسى المنزلى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:01 ص
طريقة عمل بطاطس شيبسي
طريقة عمل بطاطس شيبسي بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ
يقبل على شراء الشيبسى الكثير من الأشخاص وللأسف يعشق تناول الشيبسي الكبار قبل الصغار، بالرغم من تحذير جميع الأطباء من تناوله.

لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشيبسى بعيدا عن المواد الحافظة وأفضل من الجاهز.

مكونات الشيبسي:
بطاطس شيبس
كمون ناعم
بودرة ثوم
بودرة بصل
ملح فلفل أسود
زيت
خل

طريقة عمل الشيبسي :
* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم ضعيها فى الماء المضاف له الخل
* اقلى البطاطس فى الزيت فى القلاية
* اخلطى البطاطس باالملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها للتخلص من التوابل الزائدة ثم قدميها
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