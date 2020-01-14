مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الانستجرام، بصورا لها أثناء ظهورها فى احدى المناسبات خلال الأيام الماضية.



تألقت لطيفة فى الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الذهبى و الفضى، حمل التصميم توقيع المصمم هانى البحيرى.



وأتسم فستان لطيفة بصيحة الكم الواحد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتزينت بمجوهرات أنيقة زادت من أناقتها.



واعتمدت لطيفة على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجاذبة التى كشفت عن جمال ملامحها.



ولم تكن الفنانة لطيفة، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة ناهد السباعى خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان.

