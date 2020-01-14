AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:30 ص
لطيفة و ناهد السباعى
لطيفة و ناهد السباعى
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الانستجرام، بصورا لها أثناء ظهورها فى احدى المناسبات خلال الأيام الماضية.

تألقت لطيفة فى الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الذهبى و الفضى، حمل التصميم توقيع المصمم هانى البحيرى.

وأتسم فستان لطيفة بصيحة الكم الواحد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتزينت بمجوهرات أنيقة زادت من أناقتها.

واعتمدت لطيفة على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، فيما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجاذبة التى كشفت عن جمال ملامحها.

ولم تكن الفنانة لطيفة، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة ناهد السباعى خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان.
مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور
مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور
مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

من أنامل زهير مراد.. أحلام تبهر متابعيها بفستان أنيق.. صور

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سالى عبد السلام تتألق بفستان أنيق عبر الانستجرام

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

ترشيحاتنا

المقاولون العرب كامل الصفوف قبل مواجهة الأهلي في الدوري

لكل اسم حكاية| اللشت.. القابضة على الأرضين التي تحوي بباطنها أسرار الحضارة الفرعونية

غادة والي: أنا زملكاوية وأشجع الأهلي في إفريقيا.. ونبيلة مكرم: بحب السلة

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

اليوم.. أولى جلسات استئناف محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل شهيد الشهامة

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020