AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي حاول فيها شخص مشرد اختطاف طفلة عمرها 6 أعوام من أحضان والدتها أثناء تواجدها في مطعم بمدينة "لوس أنجلوس" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، لكن لحسن الحظ تدخل أفراد عائلتها في اللحظة المناسبة لإيقافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة "نيفيا" كانت برفقة والدها "رايلي بيجرام" ووالدتها وكذلك عمها في المطعم عند حدوث هذه الواقعة.

وأضافت أن العائلة كانت تقوم برحلة إلى أحد الشواطئ بالمدينة عندما اقترب منهم ذلك الشخص، الذي يُدعى "إيفان نيلسون" ويبلغ من العمر 31 عامًا، وقال إنه يعرف الطفلة وأن عليه "إنقاذها"، وحاول أفراد العائلة الابتعاد عنه وتجنبه قدر الإمكان، وتوجهوا إلى مطعم بيتزا قريب، لكنه لحق بهم وحاول بعد ذلك انتزاع الطفلة من والدتها، لكن والدها وعمها تمكنا من إبعاده عنها.

ودخل عم الطفلة في شجار مع "نيلسون" حتى وصلت الشرطة واحتجزته، ووجهت إليه تهمتي محاولة الاختطاف ومقاومة ضابط شرطة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن والد الطفلة، قولها إن "نيلسون" كان يصرخ طوال الوقت، قائلًا إن عليه إنقاذ الفتاة، وأضاف أنه يعتقد أن ذلك الشخص كان يتعاطى المخدرات.

وأفادت الشرطة بأن "نيلسون" هو في الأساس من مدينة "لاس فيجاس"، وانتقل إلى "كاليفورنيا" منذ 3 أعوام ويُعتقد أنه بلا مأوى، وقد سبق أن تم اعتقاله أكثر من مرة في "لاس فيجاس" وكذلك في "كاليفورنيا".

مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث
مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث
مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث
Advertisements

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن: كارتيرون يعمل تحت ضغط.. وفايلر لديه مشكلة في دوري الأبطال

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة حول الحكم بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك