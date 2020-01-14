مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي حاول فيها شخص مشرد اختطاف طفلة عمرها 6 أعوام من أحضان والدتها أثناء تواجدها في مطعم بمدينة "لوس أنجلوس" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، لكن لحسن الحظ تدخل أفراد عائلتها في اللحظة المناسبة لإيقافه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة "نيفيا" كانت برفقة والدها "رايلي بيجرام" ووالدتها وكذلك عمها في المطعم عند حدوث هذه الواقعة.



وأضافت أن العائلة كانت تقوم برحلة إلى أحد الشواطئ بالمدينة عندما اقترب منهم ذلك الشخص، الذي يُدعى "إيفان نيلسون" ويبلغ من العمر 31 عامًا، وقال إنه يعرف الطفلة وأن عليه "إنقاذها"، وحاول أفراد العائلة الابتعاد عنه وتجنبه قدر الإمكان، وتوجهوا إلى مطعم بيتزا قريب، لكنه لحق بهم وحاول بعد ذلك انتزاع الطفلة من والدتها، لكن والدها وعمها تمكنا من إبعاده عنها.



ودخل عم الطفلة في شجار مع "نيلسون" حتى وصلت الشرطة واحتجزته، ووجهت إليه تهمتي محاولة الاختطاف ومقاومة ضابط شرطة.



ونقلت وسائل إعلام محلية، عن والد الطفلة، قولها إن "نيلسون" كان يصرخ طوال الوقت، قائلًا إن عليه إنقاذ الفتاة، وأضاف أنه يعتقد أن ذلك الشخص كان يتعاطى المخدرات.



وأفادت الشرطة بأن "نيلسون" هو في الأساس من مدينة "لاس فيجاس"، وانتقل إلى "كاليفورنيا" منذ 3 أعوام ويُعتقد أنه بلا مأوى، وقد سبق أن تم اعتقاله أكثر من مرة في "لاس فيجاس" وكذلك في "كاليفورنيا".



